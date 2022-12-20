Італія

Футболіст поділився думками щодо чемпіонських перегонів у Італії.

Джакомо Распадорі вірить, що Наполі може продовжити свою блискучу першу половину сезону та виграти скудетто, хоча він усвідомлює, що Мілан міг би обійти команду.

"Партенопеї" здобули 13 перемог і дві нічиї в 15 іграх Серії А, зіграних до перерви на чемпіонат світу. Це вражаюча безпрограшна серія, яка призвела до восьми очок відриву від чинних чемпіонів, які посідають друге місце.

"Я був би брехуном, якби поводився так, ніби мені байдуже на виграш скудетто", — сказав Распадорі.

"Однак це не одержимість. Це мета, заради якої ми працюємо, але без стресу. Але я в це вірю: щоб виграти, нам доведеться докласти тих самих зусиль останніх трьох місяців і довести, що ми цього заслуговуємо. Якості Наполі є очевидними".

Серія А відновиться 4 січня 2023 року, коли Наполі зіграє з Інтером на стадіоні Джузеппе Меацца у вирішальному матчі, у якому господарі відчайдушно прагнуть здобути перемогу, щоб відновити гонку за скудетто.

Однак Распадорі знає, що "нерадзуррі" далеко не єдині претенденти на титул: "Безсумнівно, буде важко, але є також Мілан, який виглядає претендентом, який може нас налякати найбільше, і Ювентус, який також зараз виступає непогано.

"Ця восьмиочкова подушка безпеки дає перевагу, краще бути попереду, ніж переслідувати когось іншого, але ми не повинні почуватися в безпеці".

Распадорі також пояснив, що його висока ціна не вплинула на нього, чим він "дуже пишається".

"Мене не лякає сума грошей, яку Наполі витратив на мене", — заявив він.

"Я знаю, як працює трансферний ринок, я знаю, що це може статися, і що ще більші суми витрачаються на інші угоди. Це частина гри. Було б безглуздо дивуватися. Я можу навіть сказати, що пишаюся цим".

Коли його запитали про його рішення приєднатися до "партенопеї", гравець підкреслив важливість переговорів, які він провів з тренером Лучано Спаллетті та спортивним директором Кріштіано Джунтолі.

"Це був мій особливий вибір — приїхати сюди, після того, як я послухав те, що мені сказали Джунтолі та Спаллетті.

Моя доля звела мене в Наполі, і я можу тільки пишатися. Це був шанс, яким я скористався, тому що я виріс, спостерігаючи за Наполі Мауріціо Саррі, і мене вразила природа клубу, який тісно пов’язаний із видовищним футболом. Я вже бачив себе частиною цієї команди".

22-річний нападник приєднався до Наполі минулого літа з Сассуоло за приблизно 30 мільйонів євро, і, незважаючи на труднощі з отриманням регулярного ігрового часу через форму свого одноклубника Віктора Осімгена, він максимально використав свої шанси, забивши п'ять голів у 16 ​​матчах у Серії А та Лізі чемпіонів.