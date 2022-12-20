Мексиканець близький до повернення в Європу.
Гільєрме Очоа, getty images
20 грудня 2022, 21:30
Гільєрме Очоа традиційно яскраво провів великий турнір та в черговий раз нагадав усьому світ про себе.
Тому не дивно, що до нього з'явився інтерес з боку представника європейської топ-ліги.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мексиканський воротар зацікавив Салернітану.
Наразі 37-річний Очоа виступає за ФК Америка з Мексики. В цьому сезоні він провів 20 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 21 м'яч.
Нагадаємо, що Очоа став найкращим гравцем матчу Мексика — Польща, що відбувався в рамках чемпіонату світу.