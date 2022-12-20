Італія

Мексиканець близький до повернення в Європу.

Гільєрме Очоа традиційно яскраво провів великий турнір та в черговий раз нагадав усьому світ про себе.

Тому не дивно, що до нього з'явився інтерес з боку представника європейської топ-ліги.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мексиканський воротар зацікавив Салернітану.

Наразі 37-річний Очоа виступає за ФК Америка з Мексики. В цьому сезоні він провів 20 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 21 м'яч.

Нагадаємо, що Очоа став найкращим гравцем матчу Мексика — Польща, що відбувався в рамках чемпіонату світу.