Футболіста зацікавив проєкт Юве.
Андреа Пірло, Getty Images
20 грудня 2022, 22:28
Колишній півзахисник та тренер туринського Ювентуса Анреа Пірло розповів, чому не перейшов в Манчестер Сіті.
"Я спілкувався з Ювентусом, з Манчестер Сіті, коли там був Роберто Манчіні, та іншими великими командами, але врешті-решт я вирішив поїхати в Турин.
Чому? Тому що в них був хороший проєкт, щоб повернутися до перемог. Тоді в мене було кілька важких років, а у Ювентуса був новий стадіон і будувався новий клуб, де я мав бути важливим гравцем. Тому я вирішив піти туди".
Також Пірло розповів про зацікавленість до нього з боку Барселони.
"Пеп Гвардіола за рік до переходу в Ювентус викликав мене до свого офісу після гри і почав говорити про те, як він хоче грати і чому бажає, щоб я приєднався до його команди.
Я пишався цим. Було приємно особисто поговорити з ним, а також представити себе гравцем Барселони.
Зрештою, нічого не сталося, але виклик Гвардіоли в його кабінет для розмови був чудовим досвідом", — сказав Пірло у коментарі FourFourTwo.