Італія

Футболіста зацікавив проєкт Юве.

Колишній півзахисник та тренер туринського Ювентуса Анреа Пірло розповів, чому не перейшов в Манчестер Сіті.

"Я спілкувався з Ювентусом, з Манчестер Сіті, коли там був Роберто Манчіні, та іншими великими командами, але врешті-решт я вирішив поїхати в Турин.



Чому? Тому що в них був хороший проєкт, щоб повернутися до перемог. Тоді в мене було кілька важких років, а у Ювентуса був новий стадіон і будувався новий клуб, де я мав бути важливим гравцем. Тому я вирішив піти туди".

Також Пірло розповів про зацікавленість до нього з боку Барселони.

"Пеп Гвардіола за рік до переходу в Ювентус викликав мене до свого офісу після гри і почав говорити про те, як він хоче грати і чому бажає, щоб я приєднався до його команди.

Я пишався цим. Було приємно особисто поговорити з ним, а також представити себе гравцем Барселони.

Зрештою, нічого не сталося, але виклик Гвардіоли в його кабінет для розмови був чудовим досвідом", — сказав Пірло у коментарі FourFourTwo.