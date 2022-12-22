Італія

Півзахисник Інтера розповів про свої відносини з колишнім колективом.

Турецький центральний півзахисник Хакан Чалханоглу влітку 2021 року здійснив ризикований шаг, перейшовши зі стану Мілана до затятого супротивника "россонері" — міланського Інтера.

Після цього фанатські угрупування "червоно-чорних" зненавиділи 28-річного виконавця, а він тим часом устиг змінити власну роль на футбольному полі та став провідним виконавцем у складі команди Сімоне Індзагі.

Окрім цього, у минулому сезоні Чалханоглу забив та відсвяткував гол у ворота своєї команди, що тільки поглибило конфлікт між ним та тіфозі.

Однак сам футболіст жодних пересторог із цього приводу не має:

"Я поважаю Мілан, у мене хороші стосунки з Піолі, Мальдіні та Массарою.

Як джентльмен, я привітав їх із перемогою в гонитві за скудетто минулого сезону. У друзів немає кольорів.

Але для мене цей клуб — минуле, бо зараз я думаю тільки про Інтер. Гадаю, що я став кращою версію себе самого саме тут.

Раніше я був елегантнішим, необтяженим, класичним "№ 10". У мене не було тієї спортивної злості, яка є сьогодні. Із тих пір, як я змінив роль на футбольному полі, я став більш агресивним і багато бігаю, жертвую собою", — заявив турецький виконавець.

Чалханоглу в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.