Італія

У клубі мають намір зберегти грузинського футболіста.

Наполі хоче продовжити контракт із Хвічою Кварацхелією, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, неаполітанці мають намір збільшити зарплату грузинського футболіста, яка становить 1,2 мільйона євро на рік, удвічі.

Нова угода, ймовірно, буде розрахована до 2028 року.

Кварацхелія перейшов до клубу з Неаполя влітку 2022 року. У Серії А він провів 12 матчів, забив 6 голів та зробив 5 результативних передач.