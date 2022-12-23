Італія

Міланці можуть підписати Яссіна.

Подвиги Яссіна Буну за збірну Марокко на чемпіонаті світу зробили його ласим воротарем, оскільки Севілья, схоже, збирається заробити на 31-річному гравцеві.

З огляду на фінансові проблеми клубу, а також підвищення зірковості Буну під час його виступів у Катарі, дуже ймовірно, що він покине Андалусію під час трансферного вікна наступного місяця. Заміни вже підшукуються, одною з яких є колишній воротар Гранади Луїш Максіміану.

Повідомляється, що в послугах Буну зацікавлені кілька клубів.

Однак, схоже, є новий претендент на підпис африканського футболіста. Міланський Інтер стежить за ситуацією Яссіна в Андалусії, якщо головний воротар Андре Онана буде проданий.

Севілья готова розлучитися з Буну, але, за чутками, вони встановили ціну в 30 мільйонів євро за розставання з марокканцем.