Італія

Організатори додали кілька суперечливих пунктів до регламенту.

Напередодні Різдва організатори італійської Серії A вирішили зробити до певної міри неприємний сюрприз для команд-учасниць національних змагань, на останньому засіданні в 2022 році ухваливши зміни до регламенту наступних розіграшів чемпіонату, які безпосередньо стосуються екіпірування клубів.

Одним із нововведень стане те, що командам буде дозволено мати лише один смугастий комплект форми.

Окрім того, бодай один комплект амуніції (футболка, шорти, гетри) має бути виконаний у єдиному кольорі — так зване "монохромне регулювання".

Також клуби отримали вказівку розробити два контрастних за кольоровою гамою комплекти — якщо один виконано в світлих тонах, то інший має обов’язково бути темним, і навпаки.

Якщо ж домашня футболка виконана в смугастому забарвлені, або має будь-який інший особливий візерунок, гостьова форма не може містити в собі жоден із кольорів домашнього комплекту, за винятком окремих елементів.

У випадку, якщо форма має більше трьох кольорів у своєму складі, один із них має займати найбільше площу на футболці, шортах та гетрах, тоді як інші повинні бути помітно другорядними.

Ще одною новацією стала обов’язкова наявність одразу трьох комплектів воротарських комплектів, аби уникнути збігів під час підготовки до проведення матчу.

Варто нагадати, що з початку сезону-2022/23 в Італії заборонено використання командами суцільно зеленого комплекту форми. У тому числі, під заборону потрапив третій комплект туринського Ювентусу, що було виконано в салатовому відтінку.

Таке рішення було продиктовано вимогами телетрансляторів, які почали використовувати віртуальні рекламні площі, розташовані за периметром футбольного поля.

Діятимуть нові правила з початку сезону-2023/24.