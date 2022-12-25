Італія

Римський клуб намагається перебудуватись під вимоги Саррі.

Римський Лаціо зустрів цьогорічне Різдво з великими планами стосовно формування свого складу, бо на "орлів" усе більше починають тиснути обмеження через недостатній рівень ліквідності проєкту та заборгованості перед податковими органами.

У підсумку, це призвело до того, що для придбання нових виконавців під час майбутніх трансферних кампаній столичний колектив має спочатку позбутись кількох уже наявних у себе гравців.

Через це січнева період переходів радше за все промайне для Лаціо за продовженням контрактів із гравцями, яких бажає бачити в своєму складі Мауріціо Саррі.

Найбільш імовірними кандидатами на першочергове підписання в такому випадку є Лука Ромеро та Даніло Катальді, які вже дали попередню згоду на оновлення контракту аж на п’ять років із подвоєнням зарплати для аргентинця та збільшенням платні для італійця до 1,8 млн євро на рік відповідно.

Наступним у черзі стоїть нападник Педро, якому буде запропоновано додаткову річну угоду.

Що ж до планів продажу, то першим на вихід стоїть Луїс Альберто, слідом за яким можуть відправитись Дімітріє Каменович та Мохамед Фарес.

Окремим пунктом йде потенційний продаж Сергія Мілінкович-Савича, однак жоден із клубів-претендентів не готовий наразі платити 80 млн євро, що їх вимагає президент Лаціо Клаудіо Лотіто за гравця, у якого залишатиметься 18 місяців до завершення контракту.