Клуб орієнтується на підписання гравця Лестера.
Юрі Тілеманс. Getty Images
25 грудня 2022, 19:55
Туринський Ювентус може підписати півзахисника Лестера та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.
Керівництво "старої сеньйори" вважає, що Тілеманс є ідеальною заміною у центр поля замість Адрієна Рабьо.
Рабьо вірогідно залишить італійський клуб влітку у якості вільного агента. Тілеманс також може піти з Лестера безкоштовно, адже його угода закінчується влітку.
Тілеманс, окрім Ювентуса, цікавий Барселоні та Арсеналу. Щодо Рабьо, то він може переїхати в Англію, де на нього розраховує Тоттенгем.
На рахунку 25-річного бельгійця у сезоні-2022/23 18 матчів в усіх змаганнях, чотири голи та один гольовий пас.