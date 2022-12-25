Італія

Клуб орієнтується на підписання гравця Лестера.

Туринський Ювентус може підписати півзахисника Лестера та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.

Керівництво "старої сеньйори" вважає, що Тілеманс є ідеальною заміною у центр поля замість Адрієна Рабьо.

Рабьо вірогідно залишить італійський клуб влітку у якості вільного агента. Тілеманс також може піти з Лестера безкоштовно, адже його угода закінчується влітку.

Тілеманс, окрім Ювентуса, цікавий Барселоні та Арсеналу. Щодо Рабьо, то він може переїхати в Англію, де на нього розраховує Тоттенгем.

На рахунку 25-річного бельгійця у сезоні-2022/23 18 матчів в усіх змаганнях, чотири голи та один гольовий пас.