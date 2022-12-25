Італія

Футболіста не стало у віці 49 років.

Колишній уругвайський півзахисник Фабіан О'Ніл помер на батьківщині у віці 49 років. Про це повідомляє ESPN.

"Чарівник" — саме таке прізвисько отримав футболіст, 24 числа був доставлений у лікарню міста Монтевідео.

Врятувати його було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кішковою кровотечею.

Лікарі одразу поклали Фабіана у реанімацію, проте врятувати його життя так і не змогли.

Фабіан О'Ніл — легенда італійського Кальярі (136 матчів, 16 голів та 3 асисти). На його рахунку також 20 матчів у футболці Ювентуса, 9 він зіграв за Перуджу та 13 на батьківщині за Насьональ.

Кар'єру він завершив влітку 2002 року. У сезоні-2001/02 О'Ніл виграв чемпіонат Італії з Ювентусом.