Футболіста не стало у віці 49 років.
Фабіан О'Ніл, Il Messaggero
25 грудня 2022, 21:54
Колишній уругвайський півзахисник Фабіан О'Ніл помер на батьківщині у віці 49 років. Про це повідомляє ESPN.
"Чарівник" — саме таке прізвисько отримав футболіст, 24 числа був доставлений у лікарню міста Монтевідео.
Врятувати його було практично неможливо, адже ще до приїзду у лікарню він був у стані коми та з шлунково-кішковою кровотечею.
Лікарі одразу поклали Фабіана у реанімацію, проте врятувати його життя так і не змогли.
Фабіан О'Ніл — легенда італійського Кальярі (136 матчів, 16 голів та 3 асисти). На його рахунку також 20 матчів у футболці Ювентуса, 9 він зіграв за Перуджу та 13 на батьківщині за Насьональ.
Кар'єру він завершив влітку 2002 року. У сезоні-2001/02 О'Ніл виграв чемпіонат Італії з Ювентусом.