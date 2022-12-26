Італія

Півзахисник Ювентуса хоче до АПЛ, проте жодних домовленостей досі не укладав.

Французький півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо мав непогані виступи в складі своєї національної команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, лише у фіналі поступившись збірній Аргентини за підсумками серії пенальті.

Уже після завершення світового форуму на 27-річного виконавця очікувало повернення до розташування його клубу, де досі не вирішено долю його чинної угоди, дія якої завершується вже наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, планів щодо продовження контракту Рабіо наразі не має й готовий розглядати всі можливі варіанти переїзду до англійської Прем’єр-ліги.

Однак наразі жодної конкретики з цього питання не існує, бо навіть лондонський Тоттенгем, із якого чутками пов’язували гравця останнім часом, досі не зробив жодного кроку задля просування переговорів із досвідченим виконавцям.

У поточному сезоні на рахунку Рабьо 25 матчів, сім голів та три гольові передачі.