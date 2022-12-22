Англія

Французький півзахисник може перебратися в АПЛ.

Адрієн Рабьо вже довгий час фігурує в трансферних чутках, адже не бажає залишатися в Ювентусі.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, в боротьбу за французького півзахисника вступив Тоттенгем, яке наразі має чи ненайкращі шанси підписати гравця.

У поточному сезоні Рабьо провів 24 матчі (клуб + збірна): на його рахунку сім голів та три результативні передачі.

Зазначимо, що контракт Адрієна з Ювентусом діє до літа 2023 року, а Transfermarkt оцінює його в 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ювентус може продати Рабьо взимку та придбати Мілінковича-Савича.