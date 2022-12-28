Бартош Берешинські має приєднатися до лідера Серії А в найближчі дні.
Бартош Берешинські, getty images
28 грудня 2022, 11:58
Правий захисник Сампдорії Бартош Берешинські близький до того, щоб змінити клубну прописку до зимового трансферного вікна.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі близький до підписання 30-річного поляка, який має стати змінником для Джованні Ді Лоренцо.
У зворотному напрямку, до Сампдорії, має наслідувати 22-річний захисник Наполі Алесандро Дзанолі.
У поточному сезоні Бартош Берешинські провів у Серії А 15 матчів, у яких заробив одну жовту картку та результативними діями не відзначився.
На рахунку Алесандро Дзанолі 21 хвилина у трьох матчах Наполі цього сезону у всіх турнірах.