Італія

Грузинський футболіст вірить, що неаполітанська команда здатна виграти титул.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія оцінив шанси Наполі здобути чемпіонський титул за підсумками сезону.

"Чи можна говорити про Скудетто? У нас попереду ще багато часу і багато ігор. Для нас кожен матч має принципове значення, і, очевидно, ми зробимо все можливе, щоб досягти цієї мети.

Щоразу, коли ми виходимо на поле, ми робимо все для перемоги, а що буде далі – покаже час", — наводить слова Хвічі Calciomercato.

Зазначимо, що Наполі лідирує у Серії А, набравши 41 очко після 15 турів.