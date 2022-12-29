Італія

Гравець у майбутньому може перейти до туринців.

Карлос Мак Аллістер, батько та агент півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера, коментуючи майбутнє свого сина, сказав декілька слів про Ювентус.

24-річний аргентинський півзахисник привернув увагу клубів по всій Європі своїми неймовірними виступами на чемпіонаті світу в Катарі, зіграв життєво важливу роль у шляху "альбіселестес" до третього кубку світу. Мак Аллістер виступав у всіх матчах за Аргентину, крім однієї, забив у ворота Польщі та віддав результативну передачу у фіналі проти Франції.

Карлос Мак Аллістер обговорив якості Ювентуса та те, які наступні кроки для його сина.

"Ювентус — великий клуб, один із найпрестижніших у світі. Можу тільки сказати, що разом з клубом ми проаналізуємо пропозиції, які нам надходитимуть і потім вирішимо, що буде далі в Алексіса.

Він дуже щасливий в Англії і вдячний Брайтону за те, що вони дали йому шанс потрапити в Європу. Однак ми не можемо назвати ціну та не кажемо, хто нам телефонував. Ми не хочемо надавати інформацію, яка може зашкодити майбутнім переговорам, якщо вони будуть".

24-річний Мак Аллістер має контракт з Брайтоном до 2025 року, його ринкова вартість оцінюється приблизно в 42 мільйони євро.

Цього сезону Мак Аллістер забив п'ять голів у 14 матчах Прем'єр-ліги за "чайок".