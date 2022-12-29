Італія

Футболіст національної збірної Італії може незабаром змінити клуб.

Один із лідерів Сассуоло, а саме Давіде Фраттезі, може перейти до одного з клубів англійської Прем'єр-Ліги.

Генеральний директор Сассуоло Джованні Карневалі прокоментував зв'язані з цим чутки.

"У нас хороші стосунки з Ромою, і ми оцінили кількох гравців, які прийшли з їхньої академії.

Це буде довгий місяць, у нас є деякі запити, але ми хочемо зберегти команду конкурентоспроможною.

Ми не хочемо продавати наших гравців у поточне трансферне вікно, але подивимося, які у нас будуть можливості.

У нас також є деякі запити щодо інших гравців, але ми в основному зосереджені на нових підписаннях".

Минулого літа Сассуоло продав Джанлуку Скамакку Вест Хему за 36 мільйонів євро, а Фраттезі, як кажуть, є трансферною метою Брайтона Роберто Де Дзербі.