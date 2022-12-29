Італія

Тайнсайдці можуть придбати гравця збірної Італії.

Повідомляється, що Ньюкасл зв’язався з Ромою, щоб запитати про доступність Ніколи Дзаньоло, який приєднається до Мілана та Ювентуса в гонитві за гравця збірної Італії.

Його контракт із Джалороссі діє лише до червня 2024 року, а переговори щодо нової угоди затягнулися на місяці.

Директор Тіаго Пінту та тренер Жозе Моурінью обговорять, чи варто пожертвувати Дзаньоло, щоб зібрати кошти для нових підписань інших гравців.

23-річний футболіст намагався знайти найкращу роль, граючи в півзахисті, опорного нападника або правого флангу.

Його придбали в Інтера за 4,5 мільйона євро в 2018 році, ще до того, як він дебютував у Серії А, але "нерадзуррі" винні 15 відсотків від суми майбутнього трансферу.

Дзаньоло провів 11 матчів за збірну Італії, забив два голи, хоча його кар'єра зупинилася через дві серйозні травми передньої хрестоподібної зв'язки.