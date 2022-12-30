Італія

Попередній досвід співпраці між клубами був позитивним для представників Ломбардії.

Другу частину поточного сезону італійський Кремонезе планує присвятити порятунку зі зони вильоту, бо наразі ще не здобув жодної перемоги в 15 зіграних матчах, і при цьому тримається на 18 сходинці в турнірній таблиці.

Для виконання цього завдання "тигри" планують залучити до свого складу нових виконавців під час січневої трансферної кампанії.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, одним із новачків команди Массіміліано Альвіні може стати вже добре знайомий колективу з Ломбардії півзахисник Наполі Джанлука Гаетано.

У свої 22 роки гравець центральної ланки вже двічі перебував на правах оренди в Кремонезе, провівши в цьому клубі заключні частини минулого та позаминулого сезонів.

За цей час футболіст устиг награти 86 матчів, забивши 17 голів та віддавши 11 гольових передач, що лише за кількістю зіграних матчів більше ніж у сім разів перевищує його загальний ігровий час за основну команду Наполі.

За поточний футбольний рік Гаетано награв шість зустрічей, зробивши один результативний пас.