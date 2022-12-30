Італія

Футболіст так і не заграв під керівництвом Мауріціо Саррі.

Римський Лаціо влітку 2021 року придбав у сербського клубу Чукарічкі лівого захисника Дімітріє Каменовича, який перші півроку в новому колективі не міг брати участь у матчах команди через необхідність оформити відповідні документи.

Проте й після завершення офіційних процедур жодних позитивних зрушень для 22-річного виконавця так і не настало, через що він провів лише один тайм наприкінці минулого футбольного року в складі основної команди.

У підсумку, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, під час зимового трансферного вікна "орли" запланували для свого футболіста піврічну оренду до чеської Спарти.

При цьому в празького колективу буде можливість викупити контракт Каменовича за 2,5 млн євро, тоді як Лаціо заплатив за нього 3 млн євро.