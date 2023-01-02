Італія

Гравець буже допомагати команді вибиратись із кризи.

Нідерландський нападник Сам Ламмерс, контракт якого належить Аталанті, продовжить кар'єру в Сампдорії.

Мова йде про оренду 25-річного футболіста на пів року — до літа 2023.

Цікаво те, що на сайті Сампдорії зазначається, що Ламмерса орендували в Емполі, а не Аталанти, якій належть його контракт.

Можлива справа у тому, що Емполі влітку 2023 року має зобов'язання викупити гравця.

Сампдорія знаходиться у підвалі турнірної таблиці, займаючи передостанню позицію з 6 очками.