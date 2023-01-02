Італія

Футболіст недоступний на найближчі поєдинки.

Захисник Мілана Фоде Балло-Туре буде поза грою щонайменше чотири тижні. Про це пише прес-служба клубу.

26-річний футболіст отримав травму під час товариського матчу проти ПСВ, вивихнувши плечеЙому провели операцію.

Під час того самого товариського матчу Мілан також втратив форварда Анте Ребіча через м’язову травму, і очікується, що він також вибуде принаймні на пару тижнів.

Тим часом Олів’є Жиру та Тео Ернандес повертаються до гри після того, як грали у фіналі чемпіонату світу 2022 року за збірну Франції в Катарі.

Матч 16 туру між Міланом та Салернітаною буде проведено 4 січня. Він розпочнеться о 13:30.