Італія

Хавбек зі скромного клубу вже дебютував у національній збірній.

Вихованець академій Брешиї та міланського Інтера центральний півзахисник Сальваторе Еспозіто останні два роки набував досвіду виступів на професійному рівні в складі СПАЛ, який уже третій сезон поспіль грає в італійській Серії B, на тлі трирічного перебування в "еліті".

При цьому, на 22-річного виконавця звернув увагу головний тренер національної збірної Італії Роберто Манчіні, запросивши його дебютувати в матчі Ліги націй УЄФА проти Англії в червні 2022 року (0:0).

І оскільки вже на такому рівні заговорили про здібності цього гравця, то й на пропозиції з Серії A не довелось довго чекати.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Спеція вже досягла домовленості щодо переходу цього гравця за 3,7 млн євро, уключно з бонусами.

Контракт футболіста буде розраховано до 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Еспозіто 20 зіграних матчів, два голи та дві гольові передачі.