Італія

Форвард збірної Франції стрімко здобуває популярність в Європі.

Французький нападник Рандаль Коло Муані є добре відомим за своїми колишніми виступами в складі Нанта та поточним удалим сезоном у франкфуртському Айнтрахті, куди він перейшов на правах вільного агента минулого літа.

Проте найбільшого розголосу стосовно себе 24-річний виконавець отримав після виклику до лав національної збірної Франції задля участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі замість травмованого нападника РБ Лейпциг Крістофера Нкунку.

На мундіалі гравець з’являвся на полі тричі — на груповому етапі проти Тунісу (0:1), у півфіналі проти Марокко (2:0, 1 гол) та фіналі проти Аргентини (3:3, 4:2 – пен., 1 гольовий пас).

Удалі виступи останнім часом спровокували ще більшу зацікавленість у послугах цього гравця з боку інших клубів, і англійський Манчестер Юнайтед уже вийшов із пропозицією в 60 млн євро щодо трансферу в зимове вікно.

Конкурують із "Червоними дияволами" Ліверпуль, Тоттенгем та мадридський Атлетіко, до яких, за повідомленням німецької преси, ладен долучитись й італійський Мілан.

Щоправда, "россонері" готові запропонувати зі свого боку всього 30 млн євро, тоді як сам гравець чекає на виступи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського Наполі в складі свого поточного клубу.

У цьому сезоні Коло Муані за 25 зіграних матчів забив вісім голів та віддав 11 гольових передач.