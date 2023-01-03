Італія

Із упевненістю можна стверджувати тільки те, що гравець залишить Рому.

Вихованець академій Дженоа та Фіорентини італійський півзахисник Ніколо Дзаньоло останнім часом доволі часто опиняється на перших шпальтах трансферних новин через власне небажання продовжувати чинний контракт із Ромою, який добігає кінця вже за півтора роки.

Останньою з чуток була новина щодо зацікавленості англійського Ньюкасла в послугах 23-річного виконавця, проте італійська преса разом із тим запевняє, що на Дзаньоло не очікує трансфер під час січневої кампанії переходів.

Найближчими місяцями Рома зробить останню спробу домовитись щодо продовження контракту зі своїм футболістом, який вимагає 4 млн євро за рік в якості зарплатні.

Разом із тим, на батьківщині гравця вважають, що "вовки" майже не мають шансів на позитивне для себе завершення цих перемовин, і тому підшукують найбільш коштовні пропозиції від інших клубів.

У цьому сезоні Дзаньоло забив два голи та віддав три гольові передачі в 14 матчах.