Італія

Стали відомі стартові склади на матч 16 туру Серії А.

У рамках 16-го туру італійської Серії А Спеція прийме на своєму полі Аталанту.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Цікаво, що центральний півзахисник Спеції Віктор Коваленко та атакуючий півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочнуть цей матч на лаві запасних.

Склад Спеції:

Склад Аталанти:

Нагадаємо, матч Спеція — Аталанта відбудеться сьогодні, 4 січня, о 15:30 за київським часом.