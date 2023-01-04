Італія

Тренер міланців прокоментував перемогу над Салернітаною.

Мілан розпочав рік правильно, перемігши Салернітану з рахунком 2:1.

Головний тренер команди прокоментував цю перемогу.

"У нас була хороша гра, але є багато ситуацій, які ми ще можемо покращити. Ми добре почали, але не змогли закрити поєдинок раніше.

Однак важливо було перемогти. Ми знали, що працювали добре, хоча деякі товариські матчі пройшли не так, як ми хотіли. Але це лише маленький крок, який нам потрібно зробити, щоб рухатися до більших цілей".

"Я розмовляв з Леау і сказав йому, що процес його зростання з нами ще не закінчився. Я бачу, що він щасливий і хоче залишитися тут. Сьогодні він довів, що може бути чемпіоном. Він працював з правильним настроєм і послідовністю".