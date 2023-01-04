Італія

Завершились матчі чемпіонату Італії.

У рамках шістнадцятого туру чемпіонату Італії відбулися дві гри.

Спеція Віктора Коваленка приймала Аталанту Руслана Маліновського. Обидва українці вийшли на поле на заміну наприкінці поєдинку, а команди визначити переможця не зуміли, зігравши у результативну нічию.

Спеція — Аталанта 2:2

Голи: Гьясі 8, Нзола 31 — Хойлунд 77, Пашалич 90+3.

Спеція: Зут (Зовко, 18), Ніколау, Аміан, Ківьор, Холм, Ампаду (Екдаль, 78), Бурабія, С. Бастоні (Коваленко, 78), Реца (Моутіньо, 67), Нзола (Мальдіні, 67), Гьясі.

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Паломіно, Скальвіні (Малиновський, 81), Меле (Дзаппакоста, 58), Де Роон, Коопмейнерс, Едерсон (Пашалич, 58), Руджері, Лукман (Муріель, 58), Д. Сапата (Хойлунд, 29).

Попередження: Ківьор, Ампаду, Ніколау — Лукман, Дзаппакоста, Коопмейнерс.

В іншому матчі переможця також не було визначено: Торіно та Верона обмінялися голами, але ніхто так і не зумів набрати три очки.

Торіно — Верона 1:1

Голи: Міранчук 64 — Джурич 45

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Джіджі, Схуурс, Родрігес, Лазаро, Лукіч, Річчі (Лінетті, 89), Войвода, Радоньїч (Санабрія, 65), Міранчук, Влашич.

Верона: Монтіпо, Давідовіч, Хієн, Чеккеріні, Депаолі (Хрустіч, 86), Тамез, Сулемана (Іліч, 72), Дойг, Каллон (Верді, 72), Лазовіч (Ф. Терраччьяно, 81), Джурич.