Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру італійської Серії A, що відбувся 4 січня 2023, 21:45.

Італійський футбол потрохи оговтується після тривалої міжнародної павзи наприкінці минулого року та повертається на наші телеекрани.

Напередодні відбувся центральний матч 16 туру національної першості, у якому міланському Інтеру вдалось одного разу вдало подолати опір із боку лідера чемпіонських перегонів, Наполі.

Результативний постріл у виконанні "змій" на початку другого тайму на свій рахунок записав нападник Едін Джеко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Наполі в 16 турі чемпіонату Італії:

Інтер — Наполі 1:0

Гол: Джеко, 56

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 76), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Гальярдіні, 83), Дімарко (Госенс, 65) — Лукаку (Мартінес, 64), Джеко (Корреа, 75).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса (Ндомбеле, 77), Лоботка (Сімеоне, 85), Зелінські (Распадорі, 65) — Політано (Лосано, 66), Осімген, Кварацхелія (Ельмас, 77).

Попередження: Джеко, Барелла, Думфріс — Ді Лоренцо, Кім.