Італія

Football.ua розповідає, як італійський футбол повернувся на зелені поля.

Серія А повернулася з корабля на бал — 10 матчів в один день. З одного боку, подивитися всі було важко, з іншого — цілодобовий марафон дозволяв не вимикати італійський футбол з 13:30 до опівночі. Звісно, якщо у вас у середу було все добре зі світлом.

Чи вніс чемпіонат світу свої корективи, які позначаться на турнірному положенні у травні? Робити висновки поки аж надто рано. Неприємно здивував Наполі, але якби цей матч відбувся до паузи, то замість пошуку логіки більшість би сказала легко й невимушено, що колись це все ж мало би статися. Сталося!

А ще цей тур нам нагадав, що Гільєрмо Очоа грає і за клуби теж. Його перший матч на Апеннінах — це справжня краса!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 16 ТУР

Очоа! Pazza Ochoa!

Іноді так буває, що гравцем матчу стає голкіпер команди, яка програла. Особливо коли його ім'я та прізвище — Гільєрмо Очоа. Якби не його феноменальна воротарська майстерність — у ворота "морських коників" залетіли би всі 10 голів. Хоча в епізоді з точним ударом Леау мексиканець міг зіграти на виході і краще, але ідеальних воротарів не буває.

Рахунок міг бути набагато гіршим для господарів і ще з однієї причини — Браім Діас в один момент зробив рахунок 3:0, проте на заваді став VAR і офсайд.

Футбольний Бог протягом усього матчу був на стороні господарів, чиї фанати створили прекрасну атмосферу навіть о 12:30 середи. Але наприкінці зустрічі він вже став на сторону Мілану — за такої тотальної переваги гостей він просто не міг дати Салерно вирвати нічию.

Загалом у виправдання команди з півдня Італії скажемо, що у неї були величезні кадрові проблеми — чого варті одні тільки Кандрева й Маццоккі. Так, у Мілана проблеми з травмами теж присутні, але "россонері" мають значно сильнішу лаву для запасних.

Ввечері подарунок кузенам зробив ще й Інтер. Друге поспіль Скудетто ще можливе?

Українське дербі

Пояснюючи підзаголовок скажемо, що Коваленко та Маліновський вийшли на поле приблизно в один часовий проміжок, мали близько 15 хвилин і грали плюс-мінус поруч. Іноді складалося враження, що Віктор грає цілковито по співвітчизнику. За версією SofaScore — в обох середні оцінки.

По результату ж одні мають корити тільки себе, а інші — висловлювати вдячність VARу, який не зарахував красивий м'яч валлійця Ампаду, який провів хороший матч. Навряд би бергамаски відігралися з 0:3...

Цікавий момент, що за відсутності Драговскі "орлята" по ходу грали мали вимушено міняти другого голкіпера на третього, а саме нідерландця Зута на боснійця Зовко. І в епізоді з голом Гейлунда воротарську помилку не відзначити просто гріх — так пропускати поміж рук у ближній великі майстри не мають. Власне, і рятівний м'яч "Богині" виглядав курйозно — якесь незрозуміле влучання у коління Пашалича.

Спеції за гру — аплодисменти. Якби господарі такі перемогли — язик би не повертався назвати цю звитягу незаслуженою.

Поки один Рим — тріумфує!

Ви колись бачили, аби Темі Абрагам рятував матч? Не коли забиває вирішальний м'яч, а коли виносить м'яч із порожніх воріт на останній секунді! Пробивав, до речі, колумбійський оборонець Джон Лукумі.

Хай навіть єдиним голом у матчі став точний удар Лоренцо Пеллегріні з пенальті (до його призначення питань нема) на старті зустрічі, гра точно не видалася нудною. Моурінью нехай і намагався знову пограти "у своє", та команді Тьяго Мотти це не завадило самій грати у дуже агресивний футбол, а це змушувало господарів відповідати.

Перед початком гри обидві команди вшанували пам'ять Сініші Михайловича. Для "россоблу" було би дуже символічно у першому матчі після трагічної події здобути результат. Та вони показали якісну гру та боротьбу до останнього — все те, що цінувала ця легендарна постать.

...інший Рим — падає!

Лаціо ж свою перевагу в один м'яч після першого тайму не втримав. В епізоді з голом римлян відзначимо блискавичний пас Ніколо Казале. Правоногий центрбек із такою першою передачею — це справді круто. І справді те, що потрібно Мауріціо Саррі.

Важко сказати, що сталося з "орлами" по перерві, адже до неї їхня перевага була абсолютною. Не дуже хороша — єдине, до чого були претензія.

До речі, знову не обійшлося без Роми. Син екс-гравця і тренера "джалороссі" Еусебіу Ді Франческо по імені Федеріко ефективно вийшов на заміну по перерві — спочатку вдарив так, що любитель путіна Проведель відбив м'яч тільки на ногу Стрефецці, а згодом і віддав на Коломбо. Тож одні "джалороссі" допомогли іншим, так воно буває.

Тренерська перемога Марко Бароні, і ніяк інакше! А от Саррі після гри сказав, що крім Педро не бачить у своїй команді гравців, які виграли все. А значить і не розуміє, чому команда, скажемо так... робить вигляд топової. "Хто ми такі?" — питання з нотками психології від сеньйора Мауріціо.

Відскок у Кремоні

У першому офіційному матчі після зміни керівництва Ювентусу вдалося здобути мінімальну перемогу на останніх хвилинах. Отут якраз ніяких змін — подібне траплялося і навесні. А загалом "зебри" перемогли з рахунком 1:0 на виїзді у рамках Серії А вчетверте поспіль.

Массіміліано Аллегрі приємно здивував складом, довіривши справу молоді. 19-річні Суле і Міретті та 21-річний Фаджолі вийшли на поле з перших хвилин, ще один 19-річний футболіст Ілінг вийшов на заміну. Перший з цього списку виглядав ну дуже пристойно — аргентинець на правому фланзі робив що хотів.

Загалом, слово "відскок" у підзаголовку — це більше акцент на хвилину, коли Аркадіуш Мілік зі штрафного забив переможний м'яч — загалом туринці переважали суперника як за грою, так і за моментами. Хоча "тиграм" слід віддати належне — своє під час рідкісних випадів до атаки вони також знаходили, а особливо небезпечним виявився постріл Дессерса у стійку.

"Б'янконері" продовжують підкрадатися до першої сходинки. Відстань до Наполі — якісь 7 очок. Щоправда, також вище за команду Макса розташовується його колишня команда — Мілан.

Поверніть нам Наполі!

Той, справжній. Хоча мусимо визнати: у поєдинках проти топів команда Спаллетті не була феноменальною і навесні, проте стабільно брала результат — і з обома римськими клубами, і з Міланом. Тут — не вийшло. І якби Распадорі на останніх хвилинах зміг пробити так, щоб Онана залишився не справах — справедливості було би мало.

Інтер марнував і марнував протягом усієї гри. У Лукаку продовжився матч із хорватами, також із прекрасних позицій не забили Дімарко і Дарміан. "Партенопеї" до вищезгаданого пострілу Распадорі спромоглися хіба на один удар після індивідуальних дій Хвічі, який, до слова, також випав із гри. Власне, хто у Наполі у неї хоча б увійшов?!

Це і справді був матч, в якому одна з команд переважає іншу на 10+ очок. Тільки-от якби у таблиці все було навпаки — виглядало б набагато логічніше. Так, випадковості трапляються (тим паче після аж такої паузи), проте ми більше про зміст, а не тільки про перевагу. Блискавична серія з 11 перемог Наполі у Серії А — обірвана.

Автор голу, до слова, Едін Джеко. Боснієць, на відміну від аргентинця та бельгійця, точно є нападником справи, а не настрою. Але й пас Дімарко відзначимо — це було блискуче виконання роботи.

Цікаве в інших матчах:

- На кого пауза схоже вплинула добре, так це на Сампдорію. Два красиві голи у першому таймі (особливо цукерочка від Габб'ядіні — оцініть знизу) матчу з Сассуоло змусили Деяна Станковича від щастя навіть перехреститися. У "нероверді" нарешті забив Доменіко Берарді, який вже у доброму здоров'ї, проте лише з пенальті і без підсумкової користі для власної команди.

- Верона у свою чергу не особливо покращила своє турнірне становище. Гол Джурича подарував "еллінам" надію на перемогу у матчі з Торіно, до якої у підсумку ближчими були саме "бики". Власне, коли клуб робить тренерські перестановки через моменти з ліцензіями — це вже ознака того, що все не слава Богу.

- Матч Фіорентина — Монца можна охрестити як битву команд, які жахливо стартували, але по ходу сезону почали знаходити свою гру. У випадку других, щоправда, знадобилася зміна тренера.

Гра загалом була весела — і "фіалки" ледь не забили з сухого листа, і "б'янкороссі" Петанья не використав стовідсотковий момент. Що ж до гри Амрабата після чемпіонату світу, то вона залишається на високом рівні. Більш залучений до атаки, але так було й раніше.

- А от в Удінезе все навпаки — старт був ударним, а зараз становище сумне. Після 1:1 у матчі з Емполі серія "б'янконері" виглядає так — 8 матчів без перемог. Втім, цього разу перевага у команди Андреа Соттіла була тотальна, тож живуть надії на повернення до кращих... турів, бо часів — звучить надто гучно.

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Сандро Тоналі (Мілан)

Маноло Габб'ядіні (Сампдорія)

Томмазо Ауджелло (Сампдорія)

Алєксєй Міранчук (Торіно)



Аркадіуш Мілік (Ювентус)

Наступний тур