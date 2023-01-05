Італія

Туринці хотіли б бачити у своїх лавах талановитого польського центрального захисника.

Ювентус серйозно розглядає можливість придбання таланта Спеції Якуба Ківьора цього місяця і послав скаутів спостерігати за ним у матчі проти Аталанти.

22-річний польський центральний захисник приєднався до лігурійської команди лише в серпні 2021 року, але швидко привернув увагу провідних італійських клубів, ставши одним із найзахопливіших оборонних талантів у лізі. За останні 18 місяців Ківьор довів свою тактичну гнучкість і фізичну майстерність і виступив на чемпіонаті світу в Катарі.

Ювентус відправив скаутів стежити за Якубом під час матчу Спеції проти Аталанти, який закінчився з рахунком 2:2. Поляк знову вдало зіграв у матчі.

"Стара синьйора" розглядає можливість підписати 22-річного футболіста цього місяця, щоб обійти своїх конкурентів, а саме Наполі та Мілан, а потім залишити його в оренді в Спеції до літа. Лігурійський клуб сподівається отримати близько 20 мільйонів євро за свого захисника.