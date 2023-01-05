Італія

Деяких футболістів відстежують скаути із Серії А.

Помічник директора з футболу донецького Шахтаря Карло Ніколіні розповів, що деякі клуби з Італії цікавляться гравцями "гірників".

"Скаути бачать гравців Шахтаря, особливо якщо вони молоді. Наприклад у Наполі одна з найкращих структур в Італії — Джунтолі та весь скаутунговий штаб.

Італійські клуби прибувають раніше багатьох конкурентів. Вони запитували про багатьох гравців, але без офіційної пропозиції.

Питали не лише про Мудрика, а й про Манора Соломона — раніше, Анатолія Трубіна, Георгія Судакова чи ще раніше про Миколу Матвієнка чи Віктора Коваленка, який перейшов в Аталанту.

Вони стежать за найкращими талантами", — сказав Ніколіні calcionapoli24.