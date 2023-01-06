Італія

За польського форварда може бути сплачено близько дев'яти мільйонів євро.

Ювентус планує викупити Аркадія Міліка у Марселя, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, туринський клуб готовий активувати опцію викупу 28-річного нападаючого збірної Польщі за 7 мільйонів євро. Ще 2 мільйони прописані як бонуси.

Ювентус запропонує Аркадіушу контракт до літа 2026 року із зарплатою 3 мільйони євро на рік плюс бонуси.

Зазначимо, що Мілік забив 5 голів у 13 матчах Серії А за Ювентус, граючи на правах оренди.