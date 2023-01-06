За польського форварда може бути сплачено близько дев'яти мільйонів євро.
АРКАДІУШ МІЛІК, GETTY IMAGES
06 січня 2023, 11:35
Ювентус планує викупити Аркадія Міліка у Марселя, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, туринський клуб готовий активувати опцію викупу 28-річного нападаючого збірної Польщі за 7 мільйонів євро. Ще 2 мільйони прописані як бонуси.
Ювентус запропонує Аркадіушу контракт до літа 2026 року із зарплатою 3 мільйони євро на рік плюс бонуси.
Зазначимо, що Мілік забив 5 голів у 13 матчах Серії А за Ювентус, граючи на правах оренди.