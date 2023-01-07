Італія

До вашої уваги — прев'ю біло-чорного дербі.

Новий тур чемпіонату Італії затьмарений жахливою новиною про смерть Джанлуки Віаллі. І Ювентус, якому легендарний нападник віддав 4 роки кар'єри, точно мав прийняти цю новину особливо.

Трошки більше ніж за 2 тижні італійський футбол втратив двох великих осіб - Сінішу Михайловича і Джанлуку Віаллі. А поміж ними з життя пішов і великий Пеле, що стало втратою для всій прихильників Гри номер 1.

Втім, вже у суботу ввечері туринці протистоятимуть Удінезе. Звичайно ж, після хвилини мовчання. Віаллі — це не тільки Ювентус, Сампдорія чи збірна Італії. Це загалом увесь італійський футбол. І він живе.

ЮВЕНТУС — УДІНЕЗЕ

СУБОТА, 7 СІЧНЯ, 19:00. ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРКЕТТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Одні "зебри" стартували дуже погано. За це отримали море критики і путівку до Ліги Європи. А шанувальники італійського футболу почали всерйоз порівнювати Аллегрі з Моурінью — той теж боїться не програти настільки, що про "виграти" часто не йде навіть мови.

Інші ж почали сезон феноменально. Настільки, що Football.ua присвятив унікальному Удінезе цілий окремий текст. "Фріульці" у наших очах були командою, яка захоплює Італію. Та повірте, не тільки у наших.

Схоже, час розставив крапки над "і". Ювентус у будь-якому стані і після навіть найгіршого старту готовий на класі видати хорошу серію і повернутися на свої місця. Це не завжди буде місце чемпіонське, але повсякчас — позиція у зоні ЛЧ.

Удінезе ж на власному прикладі довело, що буває, коли команда різко починає демонструвати все найкраще, що у неї є, коли цього найкращого — замало. Немає жодного перерозподілу сил і фізичної готовності. Хоча слів зауважити, що зароблені на старті очки команди Соттіла цілком заслужені і показників у рази кращих за xG та інші статистичні показники особливо не було.

Власне, до свого "більш типового" стану команду повернулися ще до перерви на Мундіаль. Якщо ж говорити по перший тур після, то Юве навіть попри численну кількість моментів зміг вирвати перемогу над Кремонезе (який символізм у контексті смерті уродженці Кремони Віаллі за 2 дні, який символізм...) завдяки точному удару Міліка зі штрафного, а Удіне свою тотальну перевагу над Емполі у 3 очки не перетворив.

Наразі фіксуємо наступне: переможна серія туринців триває 7 матчів, безвиграшна "фріульців" — 8. Жодних передумов для сенсації і справді нема — особливо якщо врахувати, що вже звичні кадрові втрати перших компенсуються ймовірною відсутністю лідера Удінезе Жерара Деулофеу.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Даніло, Гатті, Алекс Сандро — Маккенні, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич — Кін, Мілік

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійоль, Нехуен Перес — Перейра, Ловрич, Воллас, Макенго, Удоджі — Саксесс, Бету

Не зіграють: Де Шільйо, Бонуччі, Погба, Куадрадо, Влахович — Масіна, Деулофеу

ПРОГНОЗ 2:0