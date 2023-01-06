Італія

Фахівець згадав про легенду, якої не стало через хворобу.

Колишній футболіст збірної Італії, Ювентуса, Челсі та інших клубів Джанлука Віаллі помер у віці 58 років.

Італієць довгий час вів боротьбу з хворобою - із раком підшлункової залози. Головний тренер київського Динамо Мірча Луеску висловився щодо смерті легенди.

"Він був надзвичайним футболістом. За межами ігрового поля — людиною, яка залучена в усі соціальні проблеми. Він мав і політичну позицію. Надзвичайна людина, чудовий бомбардир. Він з'являвся в несподіваних місцях.

Мені його дуже шкода. Наскільки я зрозумів, він тривалий час боровся з хворобою. Як і Михайлович, він також колишній гравець Сампдорії. З ним Сампдорія була дуже хорошою командою. Він тоді також був гравцем національної збірної разом із Манчіні.

Він, Манчіні, Пальюка, Доссена, Сересо... Надзвичайно сильна команду", — сказав Луческу в інтерв'ю digisport.ro.