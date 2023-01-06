Другое

Легендарний італієць помер у 58 років.

Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко теплими словами попрощався з легендою італійського футболу Джанлукою Віаллі, який помер у віці 58 років.

"Чемпіон на полі та в житті. Ти завжди будеш у наших серцях. Спочивай з миром, друже", – написав Шевченко, виклавши спільне фото з Віаллі.

Раніше повідомлялося, що усі матчі вікенду в Італії розпочнуться з хвилини мовчання задля вшанування пам'яті Віаллі.