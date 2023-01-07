Італія

Захисник Барселони може долучитись до італійського гранда в другій половині сезону.

Досвідчений фланговий захисник каталонської Барселони Хорді Альба проводить уже свій одинадцятий рік за виступами в "дорослій" команді "блаугранас", проте не менш стрімко наближається момент завершення його чинного контракту, що дійсний до літа 2024 року.

У поточному сезоні відчутно зменшився обсяг ігрового часу, що Хаві виділяє для 33-річного захисника, через що Хорді та його агенти бажають уже наприкінці футбольного року обговорити з керівництвом клубу подальшу долю гравця в колективі.

Однак, як повідомляє іспанська преса, до ситуації може стрімко ввірватись туринський Ювентус із несподіваною пропозицією піврічної орендної угоди для досвідченого захисника.

"Зебри" готові запропонувати Альбі збільшення заробітної платні, тоді як Барселоні навпаки потрібно розвантажити фінансову звітність за рахунок бодай тимчасового відходу футболістів.

Наразі на рахунку Хорді 18 матчів у цьому сезоні (1 гол + 3 гольові передачі).