Іспанія

Каталонці й досі намагаються поладнати з власними фінансами.

Фінансові проблеми каталонської Барселони в інформаційному полі можуть перекрити хіба що події чемпіонату світу-2022 в Катарі, проте від цього стан справ "блаугранас" точно не покращується.

А ось що дійсно може їм допомогти дійти балансу витрат та доходів, так це продовження роботи з футболістами з питань перегляду чи розірвання чинних угод.

Одним із наступних претендентів на вихід із Барси таким чином став її багаторічний основний лівий фланговий захисник Хорді Альба, що перебуває в структурі клубу з липня 2012 року, коли каталонці наважились на його трансфер з Валенсії.

Як повідомляє іспанська преса, період після чемпіонату світу в Катарі буде дуже непростим як для гравця, так і для його клубу, бо Барселона запланувала на цей час перемовини щодо можливості дострокового розірвання угоди 33-річного виконавця вже влітку наступного року.

Однак необхідність проведення цих перемовин безпосередньо залежить від згоди Серхіо Бускетса залишити команду на користь трансферу до МЛС, що потенційно дозволить розвантажити обсяги видатків на заробітну платню команді.

Інший варіант — повторне укладання договору зі значним зменшенням заробітної платні.

Чинна угода в Альби дійсна до 2024 року, і при цьому сам гравець не бажає залишати команду, про що заявив в одному з останніх інтерв’ю.

У цьому сезоні на рахунку іспанця 17 появ на полі, один гол та чотири гольові передачі.