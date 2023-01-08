Італія

До вашої уваги — прев'ю центрального матчу 17-го туру Серії А.

Гарячий на кількість матчів тиждень в Італії завершиться класичним поєдинком із історії Кальчо — Мілан протистоятиме Ромі. "Россонері" прагнутимуть всерйоз довести, що вони повернуться до чемпіонських перегонів, а "джалороссі"... власне, у їхньому випадку щось і комусь намагається доводити найчастіше одна людина — Жохе Моурінью.

МІЛАН — РОМА

НЕДІЛЯ, 8 СІЧНЯ, 21:45. МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До речі, перша цікавинка матчу полягає саме на тренерських мостиках: Мілан тренує колишній алленаторе Лаціо, а Рому — знакова фігура в історії Інтера. Для обох недільний суперник колись був опонентом номер 1.

Якщо ж говорити про сучасність, то задачі команд зрозумілі: в одних друге поспіль Скудетто, у других — путівка до Ліги чемпіонів.

З одного боку, "россонері" здаються очевидними фаворитами зустрічі. І перший після паузи матч із Салернітаною довів потужність команди Піолі — кількість створених моментів і агресія на кожному клаптику поля просто вражали. Проблема — у реалізації.

Звісно, можна скільки завгодно говорити про втрати "морських коників", проте список травмованих гравців Мілана ви можете побачити трошки нижче. Робота сеньйора Стефано дозволяє долати кадрові негаразди. Що, в принципі, є ознакою чемпіонської гри.

Рома ж повернулася так, як має повертатися куди-небудь команда сеу Жозе. Знайти момент на початку гри, забити свій м'яч (нехай і з пенальті), а далі просто не давати супернику забити. Можна давати грати і навіть створювати стовідсоткові моменти, але тоді на порожніх воротах опиниться Темі Абрагам.

До слова, у "столиці моди" ми очікуємо вже побачити англійця у старті. Вибачте, але "шибна дев'ятка" — це не для Моурінью у топ-матчах. Натомість хтось із пари Дзаньоло-Дібала обов'язково поступиться місцем Матичу. Що ж до юного шведа боснійського походження Тахіровича, то його цього разу не очікуємо інакше як із лави для запасних.

У Мілана ж ми очікуємо вихід тієї ж одинадцятки, що й грала у середу. Позитивних новин із лазарету нема, і за нинішніх обставин дилема може виникнути хіба щодо "десятки", проте де Кетеларе скоріше з'явиться на полі на заміну — Браім Діас виглядав у першій грі року доволі добре.

Чи скористаються господарі Сан-Сіро подарунком від молодших на 9 років "кузенів"? Наш прогноз, що у цьому турі Наполі знову трошки відірветься, зате Мілан ще сильніше відчую дихання Ювентуса. Прагматичність Роми може й не принесе їй перемогу, проте нічия — це логічний підсумок гри, враховуючи всю сукупність факторів.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулю, Томорі, Тео Ернандес — Бенассер, Тоналі — Салемакерс, Браім Діас, Леау — Жиру

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Матич, Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола — Дібала — Абрагам

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Балло-Туре, Мессіас, Крунич, Ребич, Ібрагімович, Орігі — Дарбо, Вейналдум (усі — травми)

ПРОГНОЗ 1:1