Італія

Команда Сімоне Індзагі пропустила вирішальний гол вже у доданий арбітром час.

У поєдинку 17 раунду італійської Серії А міланський Інтер завітав у гості до Монци.

Команда Сімоне Індзагі швидко вийшла вперед. Правий захисник Дарміан опинився у потрібному місці у потрібний час та завершив простріл у порожні ворота.

Проте також міланці й швидко пропустили. За лічені секунди після голу Дарміана Чуррія з Монци залишив поза справами Онана після сильного пострілу.

За 11 хвилин Інтер вже вів у рахунку. Лаутаро Мартінес скористався помилкою захисника і з близької відставні переграв Ді Грегоріо.

Проте у доданий арбітром час Монца шокувала Інтер. Кальдірола, який вийшов на заміну у другому таймі, зрівняв рахунок.

Після 17 турів Інтер, маючи 34 очки в активі, займає четверту сходинку. Монца з 18 балами йде на 14 місці.

Монца — Інтер 2:2

Голи: Чуррія, 11, Кальдірола, 90+6 — Дарміан, 10, Мартінес, 22

Монца: Ді Грегоріо — Марлон (Кальдірола, 46), Марі, Іццо, Брінделлі (Кольпані, 73), Аугусто — Мачін (Раноккія, 66), Пессіна, Чуррія, Дані Мота — Петанья (Гюстк'єр, 66).

Інтер: Онана — Бастоні, Ачербі, Шкріньяр, Дімарко (Госенс, 80), Дарміан (Думфріс, 80) — Мхітарян, Чалханоглу (Асллані, 55), Барелла (Гальярдіні, 63) — Джеко (Лукаку, 55), Мартінес.

Попередження: Мхітарян.