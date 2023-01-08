Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 7 січня 2023, 22:00.

Туринський Ювентус напередодні також мав зіграти в національній першості, на власному полі прийнявши фріульський Удінезе на тлі тривалої серії невдач у суперників.

Однак у протистоянні "зебр" гості показали неабиякий характер, змусивши суперників до останнього чекати на можливість для забитого м’яча.

Зрештою, туринський колектив знову переміг, і зробив це вдесяте поспіль без пропущених м’ячів у чемпіонаті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Удінезе в 17 турі італійської Серії A:

Ювентус — Удінезе 1:0

Гол: Данілу, 86

Ювентус: Щесни — Данілу, Ругані, Сандро, Маккенні (Фаджолі, 81), Костич — Рабьо, Локателлі (Паредес, 62), Міретті (К'єза, 62), Ді Марія (Мілік, 66) — Кін (Суле, 80).

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійол, Бекао, Удогі (Ебосс, 69), Перейра — Макенго (Арслан, 66), Волас (Несторовскі, 87), Ловрич (Самарджич, 70) — Бето, Саксесс (Ехізібуе, 70).

Попередження: Локателлі, Саксесс, Бійол.