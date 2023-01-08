Італія

Команда Давіде Ніколи перервала серію з поразок у Серії А, яка тривала три матчі поспіль.

Завершився поєдинок 17 туру італійської Серії А, в якому Салернітана приймала на своєму полі Торіно.

Господарі підходили до цього протистояння з трьома поразками поспіль у першості країни, але цю невдалу серію їм вдалося перервати.

Незважаючи на те, що Торіно першим повів у рахунку завдяки голу Санабрії на 36-й хвилині, після перерви Вілена повернув рівновагу в рахунку та приніс до активу своєї команди нічийний результат.

Салернітана — Торіно 1:1

Голи: Вілена, 49 — Санабрія, 36