Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках сімнадцятого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі приймав Рому.

"Россонері" забили першими: на 30-й хвилині гри Калулу відзначився з передачі Тоналі.

У другому таймі Мілан подвоїв перевагу – на 77-й хвилині гри забив Побега з передачі Леау. "Россонері" вже не проґавлять перемогу. Здавалося б...

На 87-й хвилині гри відзначився Ібаньєс, а через шість хвилин Абрагам зводить матч до нічиєї.

2:2 — Мілан, маючи перевагу в два голи, зумів її розтратити за шість хвилин.

Мілан — Рома 2:2

Голи: Калулу, 30, Втечі, 77 – Ібаньєс, 77, Абрагам, 90+3.

Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер (Вранкс, 74) — Салемакерс (Габбія, 85), Діас (Побега, 70), Леау — Жиру (Де Кетеларе, 85).

Рома: Патрісіу — Манчіні (Белотті, 89), Смоллінг, Ібаньєс — Челік (Ель-Шаараві, 78), Крістанте (Тахіровіч, 66), Лоренцо Пеллегріні, Залевські — Дібала, Дзаньоло (Матич, 66), Абрагам.

Попередження: Леау, Беннасер, Томорі, Тоналі — Челік, Манчіні, Залевскі, Дзаньоло, Ібаньєс, Матич, Абрагам.