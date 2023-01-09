Італія

Думки португальця пов’язані виключно з Ромою.

Після завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі, на якому збірні Португалії та Бразилії послідовно зупинили свої виступи на стадії чвертьфіналу змагань, керівні посади на чолі цих національних команд були змушені залишити Жорже Жезуш та Тіте відповідно.

Місцеві федерації футболу одразу ж розпочали пошуки нових головних тренерів для своїх збірних, і одним із кандидатів на ці посади вважався португальський керманич італійської Роми Жозе Моурінью.

Однак із плином часу з’ясувалось, що досвідчений фахівець ще має незавершену роботу в столиці Італії, тому близький до відмови від посади на чолі головної команди рідної країни.

Разом із тим, італійська преса повідомляє про те, що й пропозиція від південноамериканської збірної також не була розглянута Моурінью з тих самих міркувань.

Зокрема, повідомляється, що нападник аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду намагався вмовити Жозе працювати на чолі "європейських селесао", однак також зазнав невдачі.

Чинний контракт Моурінью з Ромою розрахований до 2024 року.