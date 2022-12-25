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Португальці активно шукають собі керманича національної команди.

Чемпіонат світу-2022 завершився для збірної Португалії невдачею в протистоянні проти Марокко на стадії чвертьфіналу (0:1), після чого головний тренер "європейських селесао" Фернанду Сантуш залишив свою посаду, яку обіймав більше восьми років.

На зміну досвідченому 68-річному керманичу пропонували не менш визначального для країни Жозе Моурінью, проте, як повідомляє місцева преса, спроби тиску президента Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеша на нинішнього головного тренера італійської Роми так ні до чого й не призвели.

Моурінью не хоче залишати римський колектив посеред сезону, і все йде до того, шо португальці муситимуть шукати собі нового фахівця.

Проте наразі вільних тренерів належного рівня із португальським паспортом на ринку не залишилось, тому "хрестоносці" муситимуть звертатись за допомогою іноземних спеціалістів, як це було у 2003 році у випадку з Луїсом Феліпе Сколарі.

Тут у Португалії є два варіанти — колишній керманич мадридського Реала Зінедін Зідан та екс-наставник збірної Іспанії Луїс Енірке, який разом зі своєю командою вилетів із мундіалю-2022 так само від збірної Марокко, проте ще на стадії 1/8 фіналу.