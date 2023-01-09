Завершився матч Серії А.
Аталанта - Болонья, getty images
09 січня 2023, 23:45
Аталанта в рамках поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату Італії грала на виїзді проти Болоньї та здобула три бали.
Команда Джан Пьєро Гасперіні пропустила першою, проте змогла переломити хід зустрічі у другому таймі зусиллями Компейнерса та Гейлунда.
Болонья — Аталанта 1:2
Голи: Орсоліні, 6 — Компейнерс, 47, Гейлунд, 58
Болонья: Скорупський — Лікояніс, Лукумі, Сумаоро, Пош — Домінгес, Медель, Соріано — Фергюсон, Орсоліні, Сансоне
Аталанта: Муссо — Скальвіні, Паломіно, Толої — Пашалич (Бога 46), Руджері, Копмейнерс, Гатебур (Дзаппакоста 46), де Рон — Сапата (Лоуренсо 56), Гейлунд