Італія

Завершився поєдинок кубкового турніру.

Інтер в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії приймав на своєму полі Парму та з великими труднощами пройшов далі.

Команда Сімоне Індзагі пропустила першою на 38 хвилині після удару Юрича, а відігратись змогла лише на 88 хвилині. Господарів поля врятував Мартінес, який все ж таки зміг пробити Буффона.

Вже в додатковий час Ачербі приніс перемогу своїй команді.

Інтер — Парма 2:1

Голи: Мартінес, 88, Ачербі, 110 — Юрич, 38

Інтер: Онана — Бастоні (Дімарко 66), де Врей, Д′Амброзіо (Ачербі 81) — Гозенс (Дарміан 81), Думфріс (Белланова 67), Мхітарян (Джеко 67), Аслані, Гальярдіні — Корреа (Шкріньяр 113), Мартінес

Парма: Буффон — Валенті, Осоріо, Балог, Дель Прато — Бернабе, Естевес (Камара 74), Бенедичак (Інглезе 74), Зом (Міхеїле 81) — Ман (Юрич 26), Васкес