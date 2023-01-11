Італія

Солідні кошти за гравця, що страждає від травм у поточному сезоні.

Італійська Фіорентина позаминулого літа виклала чималу кількість коштів заради придбання аргентинського нападника Ніколаса Гонсалеса в німецького Штутгарта, проте вже за кілька місяців той захворів на COVID-19, пропустивши низку відповідальних матчів восени 2021 року.

Коли ж 24-річний футболіст повернувся на футбольне поле, то зумів довести свій рівень у 39 матчах (8 голів та 9 гольових передач).

Великі амбіції були в Ніколас й стосовно поточного сезону, проте йому на заваді знову стали м’язові проблеми, що допікали ще в розташуванні "швабів".

Як підсумок, наразі в Гонсалеса тільки 11 зіграних ігор за клубний сезон (408 хвилин), проте за цей час він забив п’ять м’ячів.

Цей показник у підсумку змусив англійський Лестер ризикнути та вийти на Фіорентину з пропозицією щодо трансферу за чималу суму — 34 млн євро, про що повідомляє італійська преса.

"Лілії" наразі взяли певний час на роздуми, тоді як їхній гравець уже дав попередню згоду на перехід.