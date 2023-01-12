Італія

Команда Стефано Піолі залишила на полі усі сили, проте перемогли гості.

У рамках 1/8 фіналу Кубку Італії Мілан вдома приймав Торіно.

Матч проходив під повним контролем Мілана. Проте ні в першому, ні в другому таймах команда Стефано Піолі так і не змогла завдати фатального удару. І це беручи до уваги, що Торіно з 70 хвилини грав у меншості після вилучення Джіджі.

Матч перейшов у додатковий час, Мілан продовжував атакувати, але захист Торіно на чолі із воротарем Мілінковічем-Савичем грав дуже надійно. І саме Торіно забив. Молодий півзахисник Мішель Адопо, який вийшов на поле на заміну, розстріляв ворота Тетерушану на 114 хвилині.

Мілан — Торіно 0:1

Гол: Адопо, 114

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія (Ернандес, 77), Томорі, Дест (Калабрія, 110) — Тоналі, Побега (Жиру, 77), Вранкс (Беннасер, 83), Діас (Мессіас, 67), Салемакерс (Леау, 67) — Де Кетеларе.

Торіно: Мілінковіч-Савич — Буонджорно, Схурс, Джіджі, Родрігес (Лінетті, 81), Сінго (Бауєйє, 111) — Річчі (Адопо, 91), Лукич, Влашич (Войвода, 81), Міранчук (Сек, 90+1) — Санабрія (Зіма, 71).

Попередження: Мілінковіч-Савич, Джіджі.

Вилучення: Джіджі (друга жовта)