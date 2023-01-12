Італія

Шлях із провідного клубу Шотландії до аутсайдера італійської першості.

Своїми виступами в поточній кампанії італійської Серії A генуезька Сампдорія відверто не вражає власних уболівальників, які точно не прагнули побачити команду на передостанньому місці в турнірній таблиці за підсумками 17 зіграних турів.

Однак зимове трансферне вікно дає змогу командам перезавантажитись уже безпосередньо за ходом сезону, виконавши відповідний обсяг роботи на ринку.

Керівництво "Самп" вирішило зробити акцент на досвіді, і тому звернуло увагу на грецького нападника шотландського Селтіка Гіоргоса Якумакіса.

Як повідомляє італійська преса, 28-річний виконавець уже дав свою згоду на цей перехід, і наразі від представника Серії A очікується угода щодо його оренди до завершення поточного сезону з можливістю повноцінного трансферу наступного літа, яка перетвориться на зобов’язання в разі настання певних умов.

На Якумакіса також претендує відомий японський клуб Урава Ред Даймондс, проте грек хоче залишитись у Європі.

У поточному сезоні на рахунку нападника Селтіка дев’ять голів та один гольовий пас у 30 зіграних матчах. Один із голів — у ворота донецького Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.