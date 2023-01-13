Завершився кубковий матч.
Рома - Дженоа, getty images
13 січня 2023, 00:10
Рома в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії приймала на своєму полі Дженоа та здобула перемогу з мінімальним рахунком.
Долю зустрічі вирішив єдиний результативний удар Пауло Дібали в середині другої половини гри після пасу Манчіні.
Рома — Дженоа 1:0
Гол: Дібала, 64
На стадії чвертьфіналу команда Жозе Моуріньо зустрінеться з переможцем пари Наполі — Кремонезе.
Нагадаємо, в іншому матчі Кубка Італії Фіорентина здолала Сампдорію та вийшла в 1/4 Кубка Італії.